Как китайские выпускники белорусских вузов помогают в борьбе с опустыниванием в округе Увэй

24 мая, Увэй /Корр. БЕЛТА/. Защита от опустынивания — важное направление государственной политики Китая. Эта тема особенно актуальна для уезда Миньцзинь округа Увэй провинции Ганьсу, где каждый сантиметр земли люди десятилетиями буквально отвоевывают у пустыни, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Заместитель директора управления лесного и пастбищного хозяйства уезда Миньцзинь Цзян Лилин рассказала корреспонденту БЕЛТА в рамках пресс-тура белорусских журналистов о том, как организованы работы по борьбе с опустыниванием. Что примечательно, в мирной войне с пустыней участвуют и китайские выпускники белорусских вузов.
Цзян Лилин обратила внимание на тот факт, что местная сельская молодежь получает специальности не только на родине в Китае, но также направляется учиться в дружественную страну Беларусь. Белорусские вузы пользуются популярностью у китайской молодежи. И даже из китайской глубинки юноши и девушки едут на учебу в Беларусь. Некоторые, получив образование, возвращаются домой в деревни, чтобы вносить свой вклад в развитие села, как это видно на примерке Увэя.
Инициатива «Один пояс, один путь», в реализации которой провинции Ганьсу традиционно отводится огромное значение, — это реальная жизнь людей в деревнях и городах. И правительство объединяет усилия, чтобы решать конкретные проблемы и задачи, важные для людей.
Так, тема борьбы с опустыниванием территорий постоянно звучит в выступлениях председателя КНР Си Цзиньпина. В стране усиливается комплексная работа в данном направлении, а также в осуществлении таких экологических проектов, как «Три северных укрытия». Для уезда Минцинь актуальным является управление окраинами и внутренними территориями пустыни, очагами песчаных бурь, создание защитных лесонасаждений, а также высаживание растительности в центре пустыни с целью ее укрепления. Слово озеленение здесь имеет особое значение, поскольку одно растение, если оно приживается, может вырастать и укрепляться на сыпучем песке десятилетиями.
Как рассказала Цзян Лилин, для них важный вопрос экологической безопасности — предотвращение смыкания двух пустынь.
Округ Увэй расположен в центральной части провинции Ганьсу, на Восточном конце Хэсийского коридора. Увэй исторически известен как столица пяти династий Лян. Местность богата природными ресурсами и это важный экологический район. Всего в округе находятся 93 волости, 1052 деревни и 89 сообществ. Общая площадь составляет 32,3 тыс. кв.км, площадь пахотных земель — 649,5 тыс. га. На территории округа проживает около 1,4 млн человек.
В Увэе находится известная скульптура бронзового «Летящего коня» — символа китайского туризма. Высокогорные озера, пустыни и степи, оазисы — все эти природные ландшафты гармонично сочетаются с историко-культурным наследием. -0-