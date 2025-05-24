Как китайские выпускники белорусских вузов помогают в борьбе с опустыниванием в округе Увэй

Цзян Лилин обратила внимание на тот факт, что местная сельская молодежь получает специальности не только на родине в Китае, но также направляется учиться в дружественную страну Беларусь. Белорусские вузы пользуются популярностью у китайской молодежи. И даже из китайской глубинки юноши и девушки едут на учебу в Беларусь. Некоторые, получив образование, возвращаются домой в деревни, чтобы вносить свой вклад в развитие села, как это видно на примерке Увэя.