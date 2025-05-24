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Мобильные датчики контроля скорости работают на девяти участках в Минске

Скоростной режим 60 км/ч установлен на проспектах Пушкина и Дзержинском, улицах Ташкентской, Притыцкого, Маяковского, Тимирязева. Скоростные ограничения также действуют на пр. Независимости (80 км/ч), МКАД (90 км/ч) и пр. Партизанском (60, 70 км/ч).

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают 24 мая на девяти участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Скоростной режим 60 км/ч установлен на проспектах Пушкина и Дзержинском, улицах Ташкентской, Притыцкого, Маяковского, Тимирязева. Скоростные ограничения также действуют на пр. Независимости (80 км/ч), МКАД (90 км/ч) и пр. Партизанском (60, 70 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия. -0-