Мобильные датчики контроля скорости работают на девяти участках в Минске

Скоростной режим 60 км/ч установлен на проспектах Пушкина и Дзержинском, улицах Ташкентской, Притыцкого, Маяковского, Тимирязева. Скоростные ограничения также действуют на пр. Независимости (80 км/ч), МКАД (90 км/ч) и пр. Партизанском (60, 70 км/ч).

