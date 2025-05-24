Власти опровергли информацию о школьнице в Екатеринбурге, которой запретили взять на ЕГЭ икону

Информация о том, что школьницу в Екатеринбурге не допустили сдавать ЕГЭ с иконой, не соответствует действительности. Об этом заявили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Как сообщили в министерстве образования, фактов нарушения порядка проведения экзамена в гимназии № 39, описанных в СМИ, не зафиксировано. Все ученики были допущены до испытательных работ, а сам экзамен прошел в соответствии с правилами.
«Девушка не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала о том, можно ли это сделать. Перед входом в аудиторию проведения экзамена предусмотрено место, где участники могли оставить запасные ручки и лекарства. Одна из участниц выложила там карманную икону», — сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. Она добавила, что после завершения экзамена все школьники спокойно забрали свои вещи.
Ранее СМИ писали, что девушку отказывались впускать в кабинет для сдачи экзамена из-за наличия иконы. В итоге глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заступилась за девушку и заявила, что это было абсурдное требование.