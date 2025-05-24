Власти опровергли информацию о школьнице в Екатеринбурге, которой запретили взять на ЕГЭ икону

«Девушка не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала о том, можно ли это сделать. Перед входом в аудиторию проведения экзамена предусмотрено место, где участники могли оставить запасные ручки и лекарства. Одна из участниц выложила там карманную икону», — сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. Она добавила, что после завершения экзамена все школьники спокойно забрали свои вещи.