Здание кинотеатра «Искра» в Уфе исключили из реестра объектов культурного наследия

Ранее «КП-Уфа» писала о судьбе здания кинотеатра «Искра». В качестве кинозала он перестал работать еще в феврале 2021 года, а затем много лет его пытались продать на аукционе обанкротившиеся хозяева. В прошлом году владельцем комплекса стала компания «ГДК» — здание купили за 120 млн рублей. Теперь там планируют провести масштабную перестройку и реконструкцию и открыть фитнес-центр с рестораном.