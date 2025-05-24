Здание кинотеатра «Искра» в Уфе исключили из реестра объектов культурного наследия

Накануне Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении из реестра объектов культурного наследия уфимский кинотеатр «Искра». Соответствующий документ был опубликован вчера, 23 мая.
Теперь министерство культуры России должно внести изменения в единый реестр объектов культурного наследия, после чего здание «Искры» такой статус потеряет. Напомним, ранее специальная экспертиза показала, что из-за многочисленных перестроек здание потеряло свой уникальный облик.
Ранее «КП-Уфа» писала о судьбе здания кинотеатра «Искра». В качестве кинозала он перестал работать еще в феврале 2021 года, а затем много лет его пытались продать на аукционе обанкротившиеся хозяева. В прошлом году владельцем комплекса стала компания «ГДК» — здание купили за 120 млн рублей. Теперь там планируют провести масштабную перестройку и реконструкцию и открыть фитнес-центр с рестораном.
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