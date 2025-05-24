В центре Красноярска завершилась работа над муралом, посвященным Долгих

Об этом событии сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко, как передают «Горновости».
Портрет Долгих теперь украшает фасад здания № 122 на улице Ленина, добавляя яркий акцент в городской пейзаж. Владимир Долгих — не только известный партийный и общественный деятель, но и выдающийся организатор промышленности, доктор технических наук и дважды Герой Социалистического Труда. Он родился в 1924 году в селе Иланское Енисейской губернии и оставил значительный след в истории региона.
В 45 лет Долгих занял пост Первого секретаря Красноярского краевого комитета КПСС, а в 48 лет стал секретарем ЦК КПСС. Его деятельность на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А. П. Завенягина способствовала созданию новых городов и поселков, таких как Талнах, Снежногорск, Мессояха, Соленое и Тухард, что стало важным этапом в развитии промышленности края. Мурал стал символом уважения к его вкладу в развитие региона и вдохновением для будущих поколений.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске появится мурал, посвященный женщинам-труженицам тыла.