«Спустя 450 лет история повторилась». Этот белорус, как и его предок, защищал Выборг от врага

Но было на войне место и простому человеческому счастью. Его Владимир Поссе тоже описал в своих воспоминаниях. «Среди груды кирпичей, обгорелых бревен, в уголочке печного проема, сжавшись в комочек, дрожал и звал на помощь рыженький котенок. И теперь не во сне приходило к каждому из нас тепло родного очага, когда мы передавали из рук в руки “малыша”, наделяя его самым близким именем. Преобладали, конечно, Мурки и Васьки. А командир роты Кравченко определил его Полковым Котенком. Вот в такой ипостаси он пошел с нами на прорыв линий, полос и прочего на погибель нашу, на штурм Выборга».