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В Иркутске проходят массово проверяют нарушителей ПДД

За первые три часа проверок инспекторы остановили более 200 автомобилей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Госавтоинспекторы проводят масштабные рейды на дорогах Иркутска и прилегающих территорий. Мероприятия, направленные на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей, продлятся до конца выходных. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

За первые три часа проверок инспекторы остановили более 200 автомобилей. В ходе рейда выявлены серьезные нарушения: два водителя управляли транспортными средствами без прав, еще трое находились за рулем, будучи лишенными водительских удостоверений.

— Всего госавтоинспекторами составлено 32 административных материала за нарушение правил дорожного движения, — поделились в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем без водительского удостоверения влечет наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. В случае, если водитель был ранее лишен прав, но продолжил управлять транспортным средством, возможно применение более строгих мер, включая административный арест.