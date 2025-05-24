В Иркутске проходят массово проверяют нарушителей ПДД

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем без водительского удостоверения влечет наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. В случае, если водитель был ранее лишен прав, но продолжил управлять транспортным средством, возможно применение более строгих мер, включая административный арест.