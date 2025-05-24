В Иркутске проходят массово проверяют нарушителей ПДД

Госавтоинспекторы проводят масштабные рейды на дорогах Иркутска и прилегающих территорий. Мероприятия, направленные на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей, продлятся до конца выходных. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
За первые три часа проверок инспекторы остановили более 200 автомобилей. В ходе рейда выявлены серьезные нарушения: два водителя управляли транспортными средствами без прав, еще трое находились за рулем, будучи лишенными водительских удостоверений.
— Всего госавтоинспекторами составлено 32 административных материала за нарушение правил дорожного движения, — поделились в ведомстве.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем без водительского удостоверения влечет наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. В случае, если водитель был ранее лишен прав, но продолжил управлять транспортным средством, возможно применение более строгих мер, включая административный арест.