МВД предложило ввести полный запрет на кредиты для защиты россиян от мошенников

Как рассказала «Газете.Ru» директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, у самозапрета на оформление кредитов есть несколько минусов. Первый — ограничение доступа к покупкам товаров в рассрочку на маркетплейсах. Второй — мошенники уже встроили в свои скрипты призывы воспользоваться помощью «экспертов», чтобы установить или снять самозапрет. Третий — появление так называемого «потребительского экстремизма»: некоторые используют время между появлением отметки в кредитной истории и фактическим началом действия ограничения, чтобы не возвращать оформленные займы. Гукасова призвала разработать и внедрить законы, санкции и ограничения на повторное оформление кредитов в случае выявления мошенничества.