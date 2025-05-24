Певец SHAMAN выступил на Дне химика в Нижнекамске

«Привет, родные! Перед концертом в честь Дня Химика в Нижнекамске познакомился с главой Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. За крепким рукопожатием успели перекинуться парой слов. Он пожелал хорошего выступления и отметил, что всегда рад видеть меня в Татарстане», — такими словами SHAMAN прокомментировал встречу с раисом.