Певец SHAMAN выступил на Дне химика в Нижнекамске

Певец SHAMAN порадовал своим выступлением жителей Нижнекамска на концерте, посвященном Дню химика. До выхода на сцену у Ярослава Дронова была возможность пообщаться с главой республики Рустамом Миннихановым.
Певец опубликовал в своем телеграм-канале несколько фотографий с главой Татарстана — судя по кадрам, общение было теплым.
«Привет, родные! Перед концертом в честь Дня Химика в Нижнекамске познакомился с главой Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. За крепким рукопожатием успели перекинуться парой слов. Он пожелал хорошего выступления и отметил, что всегда рад видеть меня в Татарстане», — такими словами SHAMAN прокомментировал встречу с раисом.
А в социальных сетях жители Нижнекамска выкладывают видео выступления Дронова с восторженными комментариями — очевидно, такой подарок к профессиональному празднику пришелся им по душе.