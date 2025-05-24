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Певец SHAMAN выступил на Дне химика в Нижнекамске

Перед выходом на сцену артист успел познакомиться с Рустамом Миннихановым.

Источник: Комсомольская правда

Певец SHAMAN порадовал своим выступлением жителей Нижнекамска на концерте, посвященном Дню химика. До выхода на сцену у Ярослава Дронова была возможность пообщаться с главой республики Рустамом Миннихановым.

Певец опубликовал в своем телеграм-канале несколько фотографий с главой Татарстана — судя по кадрам, общение было теплым.

«Привет, родные! Перед концертом в честь Дня Химика в Нижнекамске познакомился с главой Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. За крепким рукопожатием успели перекинуться парой слов. Он пожелал хорошего выступления и отметил, что всегда рад видеть меня в Татарстане», — такими словами SHAMAN прокомментировал встречу с раисом.

А в социальных сетях жители Нижнекамска выкладывают видео выступления Дронова с восторженными комментариями — очевидно, такой подарок к профессиональному празднику пришелся им по душе.