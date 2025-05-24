Отряды полиции усилили в центре Ростова-на-Дону в день Последнего звонка

Накануне в центре Ростове-на-Дону жители города заметили большое количество полицейских. Оказалось, что очевидцы стали свидетелями единого развода нарядов, заступающих на охрану общественного порядка.
Личный состав собрали на Театральной площади и довели оперативную обстановку.
Также к сотрудникам обратился начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Глава донского ведомства попросил всех качественно выполнять поставленные задачи, четко соблюдать дисциплину и внимательного относиться к каждому гражданину.
Как пояснили в полиции, на усиленную работу в эти выходные перешли в связи с Последним звонком в школах и проведением спортивного забега.
Подпишись на нас в Telegram.