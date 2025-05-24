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Отряды полиции усилили в центре Ростова-на-Дону в день Последнего звонка

В Ростове-на-Дону полиция усилила охрану общественного порядка.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в центре Ростове-на-Дону жители города заметили большое количество полицейских. Оказалось, что очевидцы стали свидетелями единого развода нарядов, заступающих на охрану общественного порядка.

Личный состав собрали на Театральной площади и довели оперативную обстановку.

Также к сотрудникам обратился начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Глава донского ведомства попросил всех качественно выполнять поставленные задачи, четко соблюдать дисциплину и внимательного относиться к каждому гражданину.

Как пояснили в полиции, на усиленную работу в эти выходные перешли в связи с Последним звонком в школах и проведением спортивного забега.

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