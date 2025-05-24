Прагматизм и возврат экономического потенциала. Коротченко объяснил, как Трамп меняет внешнюю политику США

Эксперт подчеркнул, что с новой администрацией США можно говорить, в отличие от команды Байдена, диалог с которой был невозможен. Несмотря на импульсивность Трампа, его отличает стремление к уважительному отношению к своей стране. «Что он хочет? Он хочет прежде всего уважительного отношения к себе. Не полировать сапоги гегемону, а просто чтобы, по крайней мере, его не оскорбляли и не тыкали в грязь», — резюмировал Игорь Коротченко. -0-