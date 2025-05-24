Прагматизм и возврат экономического потенциала. Коротченко объяснил, как Трамп меняет внешнюю политику США

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возвращение Дональда Трампа к власти в США ознаменовало собой приход прагматичной политики, нацеленной на восстановление экономического и технологического потенциала страны. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
По его словам, избрание Трампа 47-м президентом Соединенных Штатов стало событием, оказавшим серьезное влияние на дальнейшее развитие глобальной повестки. «Все-таки давайте говорить, что приход к власти Дональда Трампа через драматические вот эти все события — попытки лишить его свободы, дальше возможности избираться, масштабная кампания дезинформации и шельмования, наконец, серия покушений — оказало серьезное влияние на все дальнейшие пункты развития повестки дня», — заявил эксперт.
Он отметил, что Трамп представляет не только американских консерваторов, но и тех, для кого во главе угла стоят прагматичные цели. В первую очередь восстановление промышленности и возвращение производства высокотехнологичной продукции в США. «Это диктует смену модели поведения гегемона, который сегодня уже озабочен совершенно другими вопросами, чем это было в предыдущую администрацию Джо Байдена», — подчеркнул Коротченко.
Эксперт обратил внимание на то, что Трамп демонстрирует намерение переосмыслить американскую экспансию, включая стремление усилить контроль над ключевыми геостратегическими регионами. «Он демонстрирует новое направление американской экспансии. Желание взять под свой контроль и включить в состав Соединенных Штатов Америки Гренландию, Канаду… Однозначно говорит о необходимости создания такой североамериканской крепости, которая будет географически объединена под юрисдикцией Вашингтона», — сказал Коротченко.
По его словам, также в планах новой администрации — возвращение к идеям стратегической оборонной инициативы с развертыванием орбитальных систем перехвата баллистических ракет.
Эксперт подчеркнул, что с новой администрацией США можно говорить, в отличие от команды Байдена, диалог с которой был невозможен. Несмотря на импульсивность Трампа, его отличает стремление к уважительному отношению к своей стране. «Что он хочет? Он хочет прежде всего уважительного отношения к себе. Не полировать сапоги гегемону, а просто чтобы, по крайней мере, его не оскорбляли и не тыкали в грязь», — резюмировал Игорь Коротченко. -0-