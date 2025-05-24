Хренин на церемонии принятия военной присяги: в ВС созданы оптимальные условия для службы

«Несмотря на напряженную обстановку у наших границ, в стране надежно обеспечены мир, стабильность и безопасность — главные ценности белорусского народа. Немалая заслуга в этом принадлежит Вооруженным Силам. Они оснащены современными образцами вооружения и военной техники, в них созданы оптимальные условия для повседневной жизни и службы», — обратился к военнослужащим нового пополнения Виктор Хренин.