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Хренин на церемонии принятия военной присяги: в ВС созданы оптимальные условия для службы

«Несмотря на напряженную обстановку у наших границ, в стране надежно обеспечены мир, стабильность и безопасность — главные ценности белорусского народа. Немалая заслуга в этом принадлежит Вооруженным Силам», — обратился к военнослужащим нового пополнения Виктор Хренин.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах созданы оптимальные условия для повседневной жизни и службы, они оснащены современными образцами вооружения и военной техники. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на торжественной церемонии принятия военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

«Несмотря на напряженную обстановку у наших границ, в стране надежно обеспечены мир, стабильность и безопасность — главные ценности белорусского народа. Немалая заслуга в этом принадлежит Вооруженным Силам. Они оснащены современными образцами вооружения и военной техники, в них созданы оптимальные условия для повседневной жизни и службы», — обратился к военнослужащим нового пополнения Виктор Хренин.

/Будет дополнено/.-0-