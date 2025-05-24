Хренин на церемонии принятия военной присяги: в ВС созданы оптимальные условия для службы

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах созданы оптимальные условия для повседневной жизни и службы, они оснащены современными образцами вооружения и военной техники. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на торжественной церемонии принятия военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре, передает корреспондент БЕЛТА.
«Несмотря на напряженную обстановку у наших границ, в стране надежно обеспечены мир, стабильность и безопасность — главные ценности белорусского народа. Немалая заслуга в этом принадлежит Вооруженным Силам. Они оснащены современными образцами вооружения и военной техники, в них созданы оптимальные условия для повседневной жизни и службы», — обратился к военнослужащим нового пополнения Виктор Хренин.
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