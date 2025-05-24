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В омском Осташково усиливают откачку воды и готовят отсыпку дорог

Сейчас завершается прочистка канав вдоль СНТ «Полет-2» и «Фиалка».

Источник: Министерство региональной безопасности Омской области

В омском микрорайоне Осташково продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления. Сейчас завершается прочистка канав вдоль СНТ «Полёт-2» и «Фиалка». Об этом сообщает министерство региональной безопасности Омской области.

В ближайшее время планируется отсыпка дороги, установка более мощной водооткачивающей техники и дополнительная врезка в водопровод СНТ «Электромера» для увеличения объема откачиваемой воды.

На этой неделе представители Минрегионбезопасности, администрации Омска и Октябрьского округа и председатели СНТ обсуждали дальнейшие шаги по улучшению ситуации с учётом уже проведённых работ.

Отмечается, что погодные условия влияют на темпы и эффективность мероприятий. Тем не менее, специалисты продолжают контролировать обстановку и оперативно реагируют на изменения.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам два района Омской области перешли в режим повышенной готовности. Оба они затоплены, но кто-то стал жертвой природной стихии, а кто-то — халатности должностных лиц.