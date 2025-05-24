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По Невскому проспекту проехал парад ретротранспорта. Посмотрите, как это красиво

Ретротранспорт 24 мая проехал в традиционном параде от Васильевского острова до Инженерной улицы. Там он еще побудет.

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В мероприятии приняли участие образцы исторической техники из частных коллекций и музеев регионов России и зарубежных стран. Всего их набралось более 320. Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале показал, как дает старт пробегу, а также показал фото главы АвтоВАЗА Максима Соколова, который принял в нем участие.

После прибытия на место будет открыта выставка на Инженерной улице, Замковой улице, набережной Фонтанки, площади Белинского и Караванной улице. Она продлится с 12:00 до 19:00.

Ретропарад и выставка — традиционный элемент «ТранспортФеста», который проходит в Петербурге в мае. «Фонтанка» показывала, что презентуют в рамках него на другой выставке — современного транспорта, которая проходит на Манежной площади и Кленовой улице.

Кроме того, у фестиваля есть своя программа. Одной из тем обсуждений стала задержка в выделении федеральных субсидий на закупку подвижного состава.