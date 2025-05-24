По Невскому проспекту проехал парад ретротранспорта. Посмотрите, как это красиво

В мероприятии приняли участие образцы исторической техники из частных коллекций и музеев регионов России и зарубежных стран. Всего их набралось более 320. Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале показал, как дает старт пробегу, а также показал фото главы АвтоВАЗА Максима Соколова, который принял в нем участие.