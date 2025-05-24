Центр Петербурга и ЗСД перекрыли из-за марафона и велофестиваля

Часть дорог перекрыли заранее. К примеру, движение закрыли до 26 мая в проезде вдоль дома 4 по Исаакиевской площади, по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и от Дворцового проезде к Сенатской площади.
— Основные перекрытия стартовали утром 24 мая, — предупредили в пресс-службе Комтранса.
С 06:00 до 14:00 сужено движение на Благовещенском мосту и на площадях Трезини, Академика Лихачева и Труда. Закрыты Малая Морская улица, Вознесенский и Адмиралтейский проспекты, а также Троицкий мост. Проезд по ряду участков невозможен вплоть до позднего вечера.
Из-за велофестиваля движение по южной стороне ЗСД — от Богатырского до набережной Екатерингофки — перекрыто с 15:00 24 мая до 01:00 25 мая. Съезды на ЗСД в этом направлении также временно недоступны. Движение на север сохранено. Водителям рекомендуют заранее уточнять маршруты и учитывать возможные задержки в пути.