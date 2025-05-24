Центр Петербурга и ЗСД перекрыли из-за марафона и велофестиваля

Из-за велофестиваля движение по южной стороне ЗСД — от Богатырского до набережной Екатерингофки — перекрыто с 15:00 24 мая до 01:00 25 мая. Съезды на ЗСД в этом направлении также временно недоступны. Движение на север сохранено. Водителям рекомендуют заранее уточнять маршруты и учитывать возможные задержки в пути.