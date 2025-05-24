«Понять стройку с азов и накопить на мечту». Почему учащиеся могилевского колледжа идут в студотряды

Как отметила заместитель директора по воспитательной работе, начальник штаба трудовых дел Архитектурно-строительного колледжа Дайна Гринските, труд учащихся колледжа востребован у работодателей города. «В наших стройотрядах работают только совершеннолетние ребята. Срок их трудоустройства больше, чем у обычных стройотрядов: чаще всего они работают по две недели, а наши — три месяца. Их знания и умения ценятся, к ним не относятся как к начинающим, — подчеркнула она. — Наши ребята всегда работают на важных для города и региона объектах: помогают возводить жилье, сейчас работают и на Музее славы Могилевщины. В этом году в стройотряды у нас записались 66 человек. Все ребята — ответственные, грамотно подходят к выполнению поставленных задач».