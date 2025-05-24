«Понять стройку с азов и накопить на мечту». Почему учащиеся могилевского колледжа идут в студотряды

24 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Третий трудовой семестр в Могилеве набирает обороты. Учащиеся Могилевского архитектурно-строительного колледжа активно работают на социально значимых объектах: помогают в строительстве жилья и благоустройстве территории в новом микрорайоне Соломинка-2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Парни и девушки помогают на стройке, занимаются благоустройством дворов и внутренней отделкой квартир. Рабочий день — с 8.00 до 17.00. Объем работы большой, но ребята трудностей не боятся, говорят, знали, что строительная сфера — это не просто.
Командир стройотряда — Илья Машаруев, который родом из Костюковичей. Парень в студотрядах еще со школьной скамьи, начинал с волонтерского движения. А потому уже опытный работник, к советам которого прислушиваются одногруппники.
«Я учусь на третьем курсе по специальности “техник-строитель”. Сейчас у нас идет практика, плюс ко всему за работу платят деньги. Мало того, для дальнейшего развития в этой сфере важен опыт, а тут как раз можно его получить, — подчеркнул молодой человек. — Родители мой выбор поддерживают».
Как отметил командир, в студотряде царит взаимопонимание и взаимопомощь, а старшие коллеги из ОАО «Строительный трест № 17» всегда готовы помочь подрастающему поколению специалистов.
«Мы с Ильей одногруппники. Раньше я тоже работал на стройке, но чтобы в студотряде, такого еще не было. У нас практика совмещается с работой, — поделился третьекурсник Павел Санталов. — У нас тут у всех разные задачи: кто-то занимается благоустройством территории, кто-то непосредственно помогает на стройке и отделке. Если где-то надо что-то разгрузить или чем-то помочь — мы на подхвате».
Молодой человек рассказал, что копит на мечту. «Машину хочу. Права уже есть, теперь и на автомобиль надо накопить, — улыбается он. — В будущем хочу развиваться в выбранной профессии, получить после колледжа высшее образование. В строительной сфере всегда нужны руки, а если ты еще грамотный и ответственный работник — будешь востребованным, а значит, с доходами и перспективой на будущее».
Вместе с парнями в студотряде работают девушки: Милана Филатова и Анна Шулик после окончания колледжа тоже будут техниками-строителями. Сфера, конечно, тяжелая, но, считают они, реализоваться здесь тоже можно. «Сейчас мы шпаклюем квартиры, до этого занимались покраской разных элементов: балконы, ограждения. На такой работе нужна выносливость, местами, конечно, бывает тяжело. Но зарплату платят хорошую, есть возможность отложить на что-то нужное. Мне, например, для учебы нужен ноутбук, — сказала Милана Филатова. — Чтобы знать и понимать свою профессию, нужно начинать с самого начала, снизу. Чтобы потом, когда станешь прорабом, понимала, что и как делается, как строится рабочий процесс».
Анна Шулик профессию выбрала необычным образом — отец девушки строит дом, а потому, решила она, знания по профилю ей пригодятся. Тем более такие навыки всегда могут обеспечить работой. «Я понемногу откладываю, коплю на машину. С первой зарплаты сразу, ее, конечно, не купишь, но я соберу, — уверена она. — В колледже нам дают базу, тут — опыт уже на практике. Помогают преподаватели, старшие коллеги».
Как отметила заместитель директора по воспитательной работе, начальник штаба трудовых дел Архитектурно-строительного колледжа Дайна Гринските, труд учащихся колледжа востребован у работодателей города. «В наших стройотрядах работают только совершеннолетние ребята. Срок их трудоустройства больше, чем у обычных стройотрядов: чаще всего они работают по две недели, а наши — три месяца. Их знания и умения ценятся, к ним не относятся как к начинающим, — подчеркнула она. — Наши ребята всегда работают на важных для города и региона объектах: помогают возводить жилье, сейчас работают и на Музее славы Могилевщины. В этом году в стройотряды у нас записались 66 человек. Все ребята — ответственные, грамотно подходят к выполнению поставленных задач».
Как рассказал второй секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Олег Бойко, особенностью этого трудового семестра станет расширение географии студотрядовского движения — наши ребята отправятся на работу на Камчатку, там они будут заниматься переработкой рыбы. «На данный момент это самая далекая географическая точка, куда отправлялись наши студотряды. Также, уже по традиции, могилевская молодежь будет работать на реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Еще два отряда отправятся на работу в Республику Саха, один — в Московскую область. Традиционно будут работать сельскохозяйственные, педагогические, экологические и сервисные отряды, — добавил он. — В области сформирован перечень нанимателей, которые примут в этом году у себя студотряды, — их порядка 250».-0-