Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?

По сравнению с 2023 годом показатель незначительно увеличился. В позапрошлом году продолжительность жизни в среднем составляла 74,7 года.
В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом.
Динамика средней продолжительности жизни постоянного населения Узбекистана по годам выглядит следующим образом:
в 1991 году — 66,4 года;
в 1995 году — 69,1 года;
в 2000 году — 70,8 года;
в 2005 году — 71,8 года;
в 2010 году — 73 года;
в 2015 году — 73,6 года;
в 2020 году — 73,4 года;
в 2024 году — 75,1 года.