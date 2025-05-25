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Какова средняя продолжительность жизни в Узбекистане?

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В 2024 году средняя продолжительность жизни постоянного населения Узбекистана составила 75,1 года. Такие данные опубликовал Национальный комитет по статистике.

Источник: Sputnik.uz

По сравнению с 2023 годом показатель незначительно увеличился. В позапрошлом году продолжительность жизни в среднем составляла 74,7 года.

В Узбекистане более чем в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом.

Динамика средней продолжительности жизни постоянного населения Узбекистана по годам выглядит следующим образом:

в 1991 году — 66,4 года;

в 1995 году — 69,1 года;

в 2000 году — 70,8 года;

в 2005 году — 71,8 года;

в 2010 году — 73 года;

в 2015 году — 73,6 года;

в 2020 году — 73,4 года;

в 2024 году — 75,1 года.