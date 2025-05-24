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В Прикамье задержан подозреваемый в краже фигурки Феи Драже

В Чайковском сотрудники территориального отдела полиции задержали подозреваемого в краже мини-скульптуры «Фея Драже».

В Чайковском сотрудники территориального отдела полиции задержали подозреваемого в краже мини-скульптуры «Фея Драже». Предполагаемый виновник — нигде не работающий, ранее не судимый 23-летний местный житель. Молодой человек дал признательные показания, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Фею Драже» похитили с центральной площади у фонтана в ночь на 11 мая. На следующий день полицейские совместно с неравнодушными горожанами нашли мини-скульптуру на одной из улиц Чайковского недалеко от места преступления.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.