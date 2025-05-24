Единый реестр алиментщиков начнёт действовать в Новосибирске с 25 мая

В реестр будут включать информацию о гражданах, объявленных в розыск судебными приставами за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Важно отметить, что в список попадут только те, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности за подобные нарушения. Согласно новым правилам, должников будут обязаны уведомлять о включении в реестр или исключении из него в течение 24 часов.