Единый реестр алиментщиков начнёт действовать в Новосибирске с 25 мая

С 25 мая 2025 года на всей территории России, включая Новосибирскую область, начинает действовать единая база данных должников по алиментам. Соответствующие изменения законодательства вступили в силу после подписания Федерального закона.
В реестр будут включать информацию о гражданах, объявленных в розыск судебными приставами за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Важно отметить, что в список попадут только те, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности за подобные нарушения. Согласно новым правилам, должников будут обязаны уведомлять о включении в реестр или исключении из него в течение 24 часов.
Только в 2024 году в региональное управление ФССП поступило почти 1,5 миллиона исполнительных документов, причём 93,5% из них касались взыскания алиментных платежей. По сравнению с предыдущим периодом количество таких дел увеличилось на 29,5%, а количество возбуждённых уголовных дел достигло 1062. Несмотря на это, приставам удалось взыскать с неплательщиков рекордные 1,6 миллиарда рублей, что на 438 миллионов превышает показатели 2023 года.