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В Красноярске и Назарово появятся семейные МФЦ

Центр семьи «Октябрьский» в Красноярске и комплексный центр соцобслуживания «Назаровский» перепрофилируют.

Источник: Министерство социальной политики Красноярского края

В Красноярском крае появятся семейные МФЦ. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.

В ближайшие два года в рамках реализации поручения президента России по созданию семейных многофункциональных центров поддержки семей с детьми перепрофилируют Центр семьи «Октябрьский» в Красноярске и комплексный центр соцобслуживания «Назаровский».

В Красноярске центр начнет работу уже в этом году, в Назарово — в 2026 году.

В семейном МФЦ родители смогут получить не только юридические и социальные консультации, но и психологическую, педагогическую поддержку, индивидуальные программы помощи, сопровождение в кризисных ситуациях.

Ранее сообщалось о том, что более 30 тысяч многодетных семей Красноярского края получают льготы на ЖКХ.