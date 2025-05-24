В Красноярске и Назарово появятся семейные МФЦ

В Красноярском крае появятся семейные МФЦ. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.
В ближайшие два года в рамках реализации поручения президента России по созданию семейных многофункциональных центров поддержки семей с детьми перепрофилируют Центр семьи «Октябрьский» в Красноярске и комплексный центр соцобслуживания «Назаровский».
В Красноярске центр начнет работу уже в этом году, в Назарово — в 2026 году.
В семейном МФЦ родители смогут получить не только юридические и социальные консультации, но и психологическую, педагогическую поддержку, индивидуальные программы помощи, сопровождение в кризисных ситуациях.
Ранее сообщалось о том, что более 30 тысяч многодетных семей Красноярского края получают льготы на ЖКХ.