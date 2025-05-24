Маршруты некоторых автобусов в Минске изменяются 24 и 25 мая

«Минсктранс» предупредил минчан и гостей белорусской столицы об изменениях в работе некоторых маршрутов общественного транспорта.
В связи с проведением спортивного мероприятия (легкоатлетического полумарафона) в субботу, 24 мая 2025 года, с 7.00 до 15.30 движение автобусного маршрута № 190Э со стороны Республиканского клинического медицинского центра организуется по улице Парковой, проспекту Победителей, МКАД, улице Тимирязева без выполнения остановок на изменяемом участке.
Изменяются и автобусные маршруты № 44, 44д, 136. До 15.30 их движение со стороны станции Ждановичи до перекрестка проспекта Победителей и улицы Нарочанской организуется по МКАД.
В центре Минска тоже будут некоторые изменения, в частности, на улице Богдановича, где проводится прокладка инженерных сетей.
24 и 25 мая для всех проходящих маршрутов остановочный пункт «Веры Хоружей» в направлении улицы Кульман переносится на временно оборудованную остановочную площадку на 150 метров назад.
Ранее мы писали о том, что Грузия запретила белорусам и россиянам вывозить импортные машины из-за санкций США (что это означает на практике — про это вот тут).