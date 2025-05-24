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В Кузнецовском затоне в Уфе появится школа на 2200 мест

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин рассказал о строительстве школы в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 23 мая, в своем телеграм-канале вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин рассказал о строительстве школы в Уфе. Образовательное учреждение на 2200 мест начали строить в микрорайоне Кузнецовский затон.

— Кроме комфортной обстановки для учебы ребят создаются классы для групп продленного дня, зоны для спортивных занятий. Появляются новые рабочие места для педагогического состава, — написал в своих соцсетях заместитель Председателя Правительства России.

Напомним, сегодня по всей Башкирии старшеклассники отмечают последний звонок. Учебный год завершился и впереди выпускников ждут экзамены.

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