Названы победители полумарафона «ЗаБег.РФ» в Омске

В Омске определили результаты забега на дистанцию 21,1 километра в полумарафоне «ЗаБег.РФ».
Женщины:
1-е место — 1:29:13 Марина Ковалёва (Омск);
2-е место — 1:34:08 Екатерина Смирнова (Бердск, Новосибирская область);
3-е место — 1:35:23 Вера Измоденова (пос. Лесогорск, Иркутская область);
4-е место — 1:36:35 Олеся Сырьева (Омск);
5-е место — 1:37:44 Надежда Ханькова (Омск).
Мужчины:
1-е место — 1:26:41 Валерий Лукин (Новосибирск);
2-е место — 1:27:49 Фарид Махумедзарифов (Москва);
3-е место — 1:32:19 Андрей Дерксен (Барнаул);
4-е место — 1:33:04 Михаил Кульков (Омск);
5-е место — 1:23:19 Павел Степанюк (Омск).
Напомним, на старт вышли около 3500 человек из 23 регионов России и Казахстана. Участникам предложили дистанции на любой вкус — от символического километра до полноценного полумарафона: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.