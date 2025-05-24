В Красноярском крае последний звонок звучит для 50 тысяч выпускников

«Желаю вам добиться всего, что наметили, легко пройти выбранные пути и удачно сдать первый серьезный экзамен в жизни — ЕГЭ!», — отметила Татьяна Гридасова. Эти слова прозвучали для 53 ребят, перед которыми открывается новый мир. Из них восемь претендуют на медаль «За особые успехи в учении».