В Красноярском крае последний звонок звучит для 50 тысяч выпускников

Выпускники сегодня прощаются со школой, учителями и одноклассниками.
Праздничные мероприятия по случаю окончания школы проходят для 14,1 тыс. одиннадцатиклассников и 36,4 тыс. девятиклассников. Особое внимание уделяется кадетам. Тех, кто в 2025 году заканчивает Красноярский кадетский корпус.
поздравила заместитель министра образования края Татьяна Гридасова. Также у них на празднике присутствовала советник Губернатора края Светлана Маковская.
«Желаю вам добиться всего, что наметили, легко пройти выбранные пути и удачно сдать первый серьезный экзамен в жизни — ЕГЭ!», — отметила Татьяна Гридасова. Эти слова прозвучали для 53 ребят, перед которыми открывается новый мир. Из них восемь претендуют на медаль «За особые успехи в учении».
В Красноярском крае во всех образовательных учреждениях проходят последние звонки в один день — 24 мая.
Кстати, в Красноярской гимназии «Универс» больше всего выпускников. Там их 154 человека.
Как ранее писал «МК в Красноярске», обязательным элементом праздника останется классическая школьная форма: для девушек — платья с фартуками, для юношей — светлые рубашки с темными брюками и жилетами.