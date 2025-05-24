«А даже если такие случайности и происходят, то выборы просто отменяют и проводят по-новому. И голосуют до тех пор, пока не победят агенты ЦРУ или МИ-6. Это в первую очередь говорит о том, что законным способом достичь демократии и справедливости в Евросоюзе точно не получится. Сейчас в Евросоюзе установлена тоталитарная модель управления, и говорить про то, что там будет демократия и свобода, просто абсурдно», — уверен Дмитрий Василец.