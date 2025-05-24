«Мы увидели яркий пример демократии по-европейски на выборах в Румынии. Первый тур выборов выиграл кандидат, который не устроил Урсулу фон дер Ляйен, и выборы просто отменили. Когда оппозиционный политик решил продолжить участие в выборах, на него завели уголовное дело и вообще лишили возможности выдвинуть свою кандидатуру, — сказал Дмитрий Василец. — Тогда румынская оппозиция выдвинула другого кандидата, и он тоже не устроил Урсулу фон дер Ляйен. И только с третьего раза от румынской оппозиции выдвинули потешного персонажа, который устроил Урсулу фон дер Ляйен, и он вышел во второй тур».
После этого, отметил общественный деятель, кандидат в президенты Румынии Джордже Симион признал свое поражение «под аккомпанемент европейских политиков и аплодисменты Урсулы фон дер Ляйен». Таким образом, подчеркнул он, если на должность президента европейской страны баллотируются не агенты ЦРУ или МИ-6, их просто не допускают к выборам.
«А даже если такие случайности и происходят, то выборы просто отменяют и проводят по-новому. И голосуют до тех пор, пока не победят агенты ЦРУ или МИ-6. Это в первую очередь говорит о том, что законным способом достичь демократии и справедливости в Евросоюзе точно не получится. Сейчас в Евросоюзе установлена тоталитарная модель управления, и говорить про то, что там будет демократия и свобода, просто абсурдно», — уверен Дмитрий Василец.
По его мнению, такие процессы в Евросоюзе будут продолжаться и дальше, а подобная модель экспансии англосаксов никуда не денется. -0-