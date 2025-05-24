В Красноярске на острове Татышев готовятся к пляжному сезону

В 2025 году перечень официальных мест для купания хотят расширить: кроме пляжа около Октябрьского моста, администрация парка рассчитывает получить положительное заключение для озер Стрелка и Зеркальное. Там установили спасательные модули, а позже появятся вышки, кабинки для переодевания, туалеты, урны и другое. Завершить все работы планируют до 20 июня.