Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на острове Татышев готовятся к пляжному сезону

С 1 июня в Красноярске официально откроется пляжный сезон.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в мэрии, специалисты уже подготавливают территорию и ждут заключение Роспотребнадзора о соответствии водоемов санитарным нормам.

В 2025 году перечень официальных мест для купания хотят расширить: кроме пляжа около Октябрьского моста, администрация парка рассчитывает получить положительное заключение для озер Стрелка и Зеркальное. Там установили спасательные модули, а позже появятся вышки, кабинки для переодевания, туалеты, урны и другое. Завершить все работы планируют до 20 июня.

Обратите внимание, что сейчас купаться на водоемах острова запрещено.