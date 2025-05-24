Тольяттинский «Акрон» примет московский «Локомотив» в Самаре в 30-м туре РПЛ

Матч также носит принципиальный характер для лидера атаки «Акрона» Артема Дзюбы. Самый результативный нападающий в истории чемпионатов России может воспользоваться шансом отомстить своему бывшему клубу, с которым в 2024 году расстался не очень хорошо. Сам игрок так высказался о предстоящем матче в беседе с корреспондентом Матч ТВ: