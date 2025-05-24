Тольяттинский «Акрон» примет московский «Локомотив» в Самаре в 30-м туре РПЛ

24 мая в одно и то же время состоятся (12+) все 8 матчей последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу. В Самаре в этот день тольяттинский «Акрон» сыграет с московским «Локомотивом».
Обе команды, независимо от результата их очного противостояния, останутся на своих местах в турнирной таблице по итогам сезона. То есть в любом случае «Локомотив» завершит сезон РПЛ 6-м, а «Акрон» — 9-м.
Тем не менее матч должен порадовать зрителей. В 1-м туре команды встречались в Москве. Тогда хозяева поля победили в результативной игре со счетом 3:2.
Матч также носит принципиальный характер для лидера атаки «Акрона» Артема Дзюбы. Самый результативный нападающий в истории чемпионатов России может воспользоваться шансом отомстить своему бывшему клубу, с которым в 2024 году расстался не очень хорошо. Сам игрок так высказался о предстоящем матче в беседе с корреспондентом Матч ТВ:
«В первую очередь хочется выиграть, это прямо обязательно. А если получится забить — будет вдвойне круто. Но я готов максимально, жду матча».
Напомним, Артем Дзюба в этом сезоне РПЛ провел в майке тольяттинского клуба 21 матч, в котором забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Еще на счету форварда 1 гол в 2 играх Кубка России.
Игра «Акрон» — «Локомотив» начнется сегодня, 24 мая, в 17:30 по самарскому времени.
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