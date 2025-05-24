Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поздравил выпускников и их преподавателей с последним звонком (0+) сегодня, 24 мая. В этом году в Иркутской области 11-е классы окончили более 12,7 тысячи человек, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Глава региона посетил праздничное мероприятие, посвящённое последнему звонку, в иркутской средней школе № 11 с углублённым изучением отдельных предметов. Глава региона поздравил выпускников, поблагодарил родителей и учителей за вклад в воспитание детей.
«Уверен, что здесь каждого из вас научили быть самостоятельным и ответственным. Надеюсь, что вы сохраните в своих сердцах благодарность учителям и родителям, которые всегда рядом с вами, и гордость своей родной школой. Теперь перед вами открывается целый мир. Кто-то выберет столичные университеты, кто-то наши иркутские вузы и колледжи. Но я хочу обратиться к вам от всего сердца: наша Иркутская область — ваш дом. Мы делаем всё возможное, чтобы наш регион стал местом, куда хочется возвращаться, где ценят талант и знания. И очень хотим, чтобы вы знали: вы нужны здесь. Ваша энергия, ваши идеи, ваша любовь к родному краю — это основа его будущего», — отметил Кобзев.
Выбор школы вовсе не случаен. 11-я школа — одна из старейших в Приангарье. Имена её выпускников известны далеко за пределами Иркутской области. В разные годы в школе учились Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик Анатолий Богданов, российский учёный-химик, доктор химических наук, академик РАН Борис Трофимов, российский космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Анатолий Иванишин, всемирно известный пианист, народный артист России Денис Мацуев и многие другие известные иркутяне.
Глава региона подчеркнул, что в Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ, ученики и учителя отдают особую дань уважения выпускникам школы прошлых лет — участникам специальной военной операции, которым посвящен специальный стенд. В настоящее время в зоне СВО выполняет боевые задачи также сотрудник школы Алексей Плотников, который ушел на фронт в 2022 году.
Как рассказал исполняющий обязанности директора школы Роман Кузьмин, в год 110-летнего юбилея школы из нее выпускаются два одиннадцатых класса — 56 человек. Всего в образовательной организации обучаются 873 человека, 31 класс-комплект.
Игорь Кобзев вручил родителям, среди которых также участник спецоперации, благодарственные письма за достойное воспитание детей, показавших высокие результаты в учёбе, творчестве, социально активной деятельности. Губернатор пообщался с выпускниками, расспросил их о планах на дальнейшую учёбу и профессиональную карьеру. Многие планируют связать свою жизнь с инженерными профессиями и медициной, выбирая при этом иркутские вузы.
Напомним, 24 мая в Иркутске проходят последние звонки (0+) в общеобразовательных учреждениях. 11-й класс оканчивают 3770 старшеклассников, а 9-й — 8830 учеников города.