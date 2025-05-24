Игорь Кобзев поздравил выпускников и их преподавателей с последним звонком



«Уверен, что здесь каждого из вас научили быть самостоятельным и ответственным. Надеюсь, что вы сохраните в своих сердцах благодарность учителям и родителям, которые всегда рядом с вами, и гордость своей родной школой. Теперь перед вами открывается целый мир. Кто-то выберет столичные университеты, кто-то наши иркутские вузы и колледжи. Но я хочу обратиться к вам от всего сердца: наша Иркутская область — ваш дом. Мы делаем всё возможное, чтобы наш регион стал местом, куда хочется возвращаться, где ценят талант и знания. И очень хотим, чтобы вы знали: вы нужны здесь. Ваша энергия, ваши идеи, ваша любовь к родному краю — это основа его будущего», — отметил Кобзев.