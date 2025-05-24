Последний звонок для 14 тысяч выпускников прозвучал 24 мая в Волгограде

В субботу, 24 мая, в Волгограде прозвучал «Последний звонок» для более 14 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Как сообщает администрация города, торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, прошли в 120 школах, гимназиях и лицеях. После торжеств с выносом Государственного флага и исполнением гимна РФ выпускников ждут дискотеки и эмоциональное прощание со школой.