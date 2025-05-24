Последний звонок для 14 тысяч выпускников прозвучал 24 мая в Волгограде

В субботу, 24 мая, в Волгограде прозвучал «Последний звонок» для более 14 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Как сообщает администрация города, торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, прошли в 120 школах, гимназиях и лицеях. После торжеств с выносом Государственного флага и исполнением гимна РФ выпускников ждут дискотеки и эмоциональное прощание со школой.
Всего в этом году «Последний звонок» прозвучал для более 35 тысяч выпускников региона: из них свыше 9,2 тысячи — ученики 11-х классов.
Впереди у ребят — экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ. А пока 24 мая в Волгограде и области не продают алкоголь в магазинах, чтобы избежать появления «пьяных бантиков» на улицах.