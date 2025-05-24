В Омской области заметили гнездо баклана

В Шербакульском районе Омской области заметили семейство бакланов. Птицы обосновались у водоема, начали там гнездиться. Обнаружил пернатых инспектор регионального Управления по охране животного мира. Ему удалось сделать несколько редких кадров семейства.
Инспектор из Шербакульского района во время рейда увидел у местного водоема бакланов. Обнаружил и гнездо, семейство ждет пополнение. И по словам специалистов, это редкость. Как правило, бакланы на гнездование в Омской области не оставались. И только последние несколько лет инспекторы стали замечать, что птицы начали обзаводиться потомством и у нас регионе.
Это может свидетельствовать об улучшении экологии. Птицы считаются индикаторами чистоты природы. Если отлеживать перемещения бакланов, то можно своевременно реагировать на экологические угрозы.
Добавим, бакланы питаются рыбой, потому живут и гнездятся вблизи водоемов. В день взрослая особь может съесть до трех килограммов добычи.
Специалисты Управления по охране животного мира Омской области напоминают омичам о том, что подходить к бакланам и их гнездам запрещено. Птица может агрессивно отреагировать. А сам человек — навлечь беду на будущее потомство.
Ранее «КП Омск» сообщала о том, что в Одесском районе заметили семейство болотной совы.