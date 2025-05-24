В Омской области заметили гнездо баклана

Инспектор из Шербакульского района во время рейда увидел у местного водоема бакланов. Обнаружил и гнездо, семейство ждет пополнение. И по словам специалистов, это редкость. Как правило, бакланы на гнездование в Омской области не оставались. И только последние несколько лет инспекторы стали замечать, что птицы начали обзаводиться потомством и у нас регионе.