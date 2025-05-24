Стало известно, где москвичи с детьми будут отдыхать этим летом

В России резко упали цены на авиабилеты. На данный момент можно улететь в Объединенные Арабские Эмираты за 5 тысяч рублей, а на Мальдивы — за 16. Отметим, что речь идет о прямых рейсах — в стоимость авиабилетов включена ручная кладь без ограничений по весу. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Дмитрия Мира, с чем связано падение цен и сколько сейчас стоит улететь по самым популярным у россиян туристическим направлениям.