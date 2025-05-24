Золотую свадьбу отметили новосибирцы, которые познакомились в троллейбусе № 14

Они поженились 50 лет назад, в 1974 году. Их история любви началась в троллейбусе, когда Александра подсела к Константину, и они быстро нашли общий язык. Через год поженились, а еще через год родилась их дочь Татьяна. Константин перевелся на вторую смену, чтобы помогать Александре с учебой и воспитанием детей. Когда появился второй ребенок, Роман, семья уже была крепкой.