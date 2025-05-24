Золотую свадьбу отметили новосибирцы, которые познакомились в троллейбусе № 14

Их встреча произошла в далеком 1974 году, воспитали двоих детей.
23 мая в отделе ЗАГС Октябрьского района Новосибирска чествовали золотых юбиляров семейной жизни, супругов Кирьяновых — Константина Михайловича и Александру Александровну.
Они поженились 50 лет назад, в 1974 году. Их история любви началась в троллейбусе, когда Александра подсела к Константину, и они быстро нашли общий язык. Через год поженились, а еще через год родилась их дочь Татьяна. Константин перевелся на вторую смену, чтобы помогать Александре с учебой и воспитанием детей. Когда появился второй ребенок, Роман, семья уже была крепкой.
Сегодня юбиляры ведут активный образ жизни, имеют много друзей и интересов. Они всегда готовы делиться опытом с детьми и внуками, которые гордятся ими.
На торжестве заместитель начальника отдела ЗАГС Любовь Лаптева вручила юбилярам приветственный адрес и памятный сувенир, символизирующий домашний очаг.