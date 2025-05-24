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Туман, дожди и грозы. Какую погоду в воскресенье обещают синоптики в Беларуси

В воскресенье, 25 мая, погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируется дождь — ночью преимущественно по восточной половине, днем — на большей части территории страны. В дневные часы местами по востоку сильные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений — от слабого до умеренного, при грозах — порывистый.

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью и утром 25 мая в отдельных районах страны ожидается туман, в дневные часы местами по востоку республики — сильные дожди и грозы. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 25 мая, погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируется дождь — ночью преимущественно по восточной половине, днем — на большей части территории страны. В дневные часы местами по востоку сильные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений — от слабого до умеренного, при грозах — порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью установится на плюсовой отметке — 7−13 градусов. В западных районах ночью будет плюс 1−6, местами на почве заморозки — от нуля до минус двух. Максимальная температура воздуха днем — плюс 12−18, по востоку — плюс 19−24.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.