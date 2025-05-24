Туман, дожди и грозы. Какую погоду в воскресенье обещают синоптики в Беларуси

В воскресенье, 25 мая, погода будет облачной с прояснениями. Прогнозируется дождь — ночью преимущественно по восточной половине, днем — на большей части территории страны. В дневные часы местами по востоку сильные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений — от слабого до умеренного, при грозах — порывистый.