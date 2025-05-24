Выпускники и первоклашки, улыбки и слёзы: 16 лучших фото с Последнего звонка в Краснодаре

В столице Кубани в субботу, 24 мая, прозвенел Последний звонок для 28 000 выпускников. Корреспондент «МК на Кубани» побывал на линейке в одной из школ Пашковского микрорайона Краснодара и запечатлел лучшие моменты праздника на камеру.