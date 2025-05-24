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Выпускники и первоклашки, улыбки и слёзы: 16 лучших фото с Последнего звонка в Краснодаре

В столице Кубани в субботу, 24 мая, прозвенел Последний звонок для 28 000 выпускников. Корреспондент «МК на Кубани» побывал на линейке в одной из школ Пашковского микрорайона Краснодара и запечатлел лучшие моменты праздника на камеру.

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В столице Кубани в субботу, 24 мая, прозвенел Последний звонок. Линейки провели в Краснодаре для 28 000 выпускников.

Традиционно праздничные мероприятия начались с поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. В рамках праздника во дворах школ, ребята пели, танцевали, читали стихи и получали подарки.

Торжественные линейки собрали выпускников и первоклашек, педагогов и родителей, ветеранов, участников СВО, представителей администрации и депутатов. Корреспондент «МК на Кубани» побывал на линейке в одной из школ Пашковского микрорайона Краснодара и запечатлел лучшие моменты праздника на камеру.