Мишустин поздравил «Комсомольскую правду» со столетием издания

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием выхода первого номера, отметив профессионализм сотрудников издания и пожелав новых успехов и достижений.
«Искренне рад поздравить вас с 100-летием газеты “Комсомольская правда”… Желаю вам новых успехов и достижений, процветания и благополучия. С юбилеем вас», — сказал Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.
Он отметил, что издательский дом сегодня занимает лидирующие позиции среди отечественных СМИ.
«Этот успех — результат труда вашего коллектива. Профессионалы высокого класса, вы умеете интересно и достоверно изложить факты, представить актуальную информацию, особый взгляд на события. И потому ваши статьи, авторские программы, аналитические передачи, радиомарафоны пользуются неизменной популярностью у многомиллионной аудитории», — сказал глава правительства.