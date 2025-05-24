Никакого футбола и кредитов: как государство надавит на неплательщиков алиментов

— Раньше для них были ограничены только поездки за границу, а по России перелеты они совершать могли. Но в скором времени они смогут это делать только в экономклассе. Если у человека есть средства на перелет «бизнесом», значит, он может заплатить долги по алиментам и потратить деньги на своих детей, — сказал Кваша.