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Никакого футбола и кредитов: как государство надавит на неплательщиков алиментов

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов заявил, что федеральный орган исполнительной власти совместно с Минюстом России прорабатывает в отношении злостных неплательщиков алиментов вопрос о запрете на выдачу карты болельщика или о приостановке ее действия до погашения задолженности. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, поможет ли эта мера бороться с должниками по алиментам и какие ограничения можно было бы ввести дополнительно.

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов заявил, что федеральный орган исполнительной власти совместно с Минюстом России прорабатывает в отношении злостных неплательщиков алиментов вопрос о запрете на выдачу карты болельщика или о приостановке ее действия до погашения задолженности. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, поможет ли эта мера бороться с должниками по алиментам и какие ограничения можно было бы ввести дополнительно.

Как рассказал эксперт, сейчас грядут существенные изменения в регулировании законодательства в отношении злостных неплательщиков алиментов. Однако запрет на выдачу карты болельщика и приостановка ее действия не являются самым страшным наказанием, которое «простимулирует» неплательщиков погасить задолженность перед своими детьми.

— В настоящее время планируют ввести для злостных неплательщиков алиментов ограничение на открытие банковских счетов и получение кредитов, кроме тех, которые будут направлены на погашение задолженности, — рассказал он.

Также им запретят летать бизнес-классом, должники не могут перемещаться в более комфортных условиях, отметил специалист.

— Раньше для них были ограничены только поездки за границу, а по России перелеты они совершать могли. Но в скором времени они смогут это делать только в экономклассе. Если у человека есть средства на перелет «бизнесом», значит, он может заплатить долги по алиментам и потратить деньги на своих детей, — сказал Кваша.

Стоит ли помогать деньгами взрослым детям.

Специалист напомнил, что ранее уже ввели такие ограничения, как:

запрет на продление водительского удостоверения;изъятие транспортных средств;запрет на использование «Госуслуг».

— Эти ограничения значительно ограничат мобильность таких граждан, сдачу отчетности, получение услуг от государства онлайн. Эти вынужденные меры хоть и немного, но способны мотивировать отцов исполнять свои обязательства и платить денежные средства на содержание детей, — поделился собеседник «ВМ».

Ранее проступило предложение ограничить должникам возможность поступления на государственную службу и использования портала госуслуг. Также для неплательщиков алиментов могут ввести ограничения на получение кредитов и займов, за исключением целевых, направленных на погашение задолженности.

С 25 мая 2025 года в России начнет действовать единый федеральный реестр должников по алиментам. Инициатива направлена на систематизацию данных о неплательщиках и на усиление мер взыскания.