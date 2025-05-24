Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для студенток, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект направлен на реализацию поручений Президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
По словам Володина, число семей с детьми, в том числе многодетных, в России должно расти.
«От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России», — отметил председатель Госдумы.
Согласно инициативе выплаты предлагается повысить до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, сказано в пояснительной записке. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.