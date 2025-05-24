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Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

Володин: ГД рассмотрит проект об увеличении пособия по беременности студенткам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для студенток, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект направлен на реализацию поручений Президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По словам Володина, число семей с детьми, в том числе многодетных, в России должно расти.

«От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России», — отметил председатель Госдумы.

Согласно инициативе выплаты предлагается повысить до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, сказано в пояснительной записке. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.