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Для девяти тысяч воронежских одиннадцатиклассников прозвучал Последний звонок

В воронежских школах проходят праздничные мероприятия для выпускников.

Источник: Комсомольская правда

24 мая в воронежских школах прозвучал Последний звонок. В этом году в регионе выпускаются 9 тысяч одиннадцатиклассников и 25 тысяч -девятиклассников.

С праздничным событием и началом нового этапа в жизни воронежских выпускников поздравили губернатор Александр Гусев и мэр города Сергей Петрин.

— «Последние звонки» стали одной из самых добрых и трогательных традиций. В ней — радость от ожиданий новой жизни и грусть от прощания со школой. Для девяти тысяч одиннадцатиклассников Воронежской области этот день станет первой ступенькой во взрослую жизнь. А для более 25 тысяч девятиклассников открываются возможности, чтобы вместе с аттестатом затем получить и профессию, — отметил глава региона.