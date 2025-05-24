Для девяти тысяч воронежских одиннадцатиклассников прозвучал Последний звонок

— «Последние звонки» стали одной из самых добрых и трогательных традиций. В ней — радость от ожиданий новой жизни и грусть от прощания со школой. Для девяти тысяч одиннадцатиклассников Воронежской области этот день станет первой ступенькой во взрослую жизнь. А для более 25 тысяч девятиклассников открываются возможности, чтобы вместе с аттестатом затем получить и профессию, — отметил глава региона.