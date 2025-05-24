Группу незаконных мигрантов, обнаруженных в Минском районе, депортировали из страны

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе обнаружена группа незаконных мигрантов, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Сотрудники Минского РУВД в Мачулищах выявили незаконных мигрантов из Пакистана и Афганистана. 19 иностранцев въехали в Беларусь наземным транспортом из России с нарушением законодательства и следовали на территорию приграничных государств — Литва, Латвия, Польша.
Нелегалы привлечены к административной ответственности по статье о нарушении законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства и законодательства о внешней трудовой миграции и подвергнуты административному взысканию в виде депортации.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению организаторов и пособников канала миграции. -0-