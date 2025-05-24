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Страшная находка: В Кишиневе в парке на Рышкановке обнаружено тело мужчины

По предварительной версии, произошло самоубийство.

Источник: Комсомольская правда

Тревожная находка в Кишинёве: в лесополосе на Рышкановке было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Об этом сообщает портал Unimedia.info.

По данным полиции, на теле не выявлено следов насильственной смерти, и правоохранители склоняются к версии самоубийства. Тем не менее, окончательные выводы будут сделаны после завершения судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия работали спасатели, полиция и криминалисты.

В настоящее время ведётся расследование. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и возможные мотивы трагедии.