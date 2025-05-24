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Жители Красноярска определили лучшую школу города

Между первым и вторым местом отрыв совсем небольшой.

Источник: www_aif_ru

Жители Красноярска выбрали лучшую школу города.

Красноярцы с помощью голосования определили лучшую школу города. Голосование, проведенное изданием Ngs24.ru, было многоступенчатым. Сначала предлагалось выбрать лучшие школы по районам, а затем среди районных победителей жители города голосовали за лучшую школу в целом.

За лучшие школы отдали голоса 10 139 респондентов.

В итоге первое место с небольшим отрывом занял лицей № 8 из Октябрьского района, набравший 26%.

Второе место — средняя школа № 23 из Свердловского района, которую выбрали 25%.

Третье место — средняя школа № 144 из Советского района с показателем 18%.

Школе-победителю издание вручило специальную грамоту с комментариями читателей.

Напомним, что в школах Красноярского края сегодня проходят последние звонки.