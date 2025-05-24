Жители Красноярска определили лучшую школу города

Жители Красноярска выбрали лучшую школу города.
Красноярцы с помощью голосования определили лучшую школу города. Голосование, проведенное изданием Ngs24.ru, было многоступенчатым. Сначала предлагалось выбрать лучшие школы по районам, а затем среди районных победителей жители города голосовали за лучшую школу в целом.
За лучшие школы отдали голоса 10 139 респондентов.
В итоге первое место с небольшим отрывом занял лицей № 8 из Октябрьского района, набравший 26%.
Второе место — средняя школа № 23 из Свердловского района, которую выбрали 25%.
Третье место — средняя школа № 144 из Советского района с показателем 18%.
Школе-победителю издание вручило специальную грамоту с комментариями читателей.
Напомним, что в школах Красноярского края сегодня проходят последние звонки.