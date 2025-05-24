Жители Красноярска определили лучшую школу города

Красноярцы с помощью голосования определили лучшую школу города. Голосование, проведенное изданием Ngs24.ru, было многоступенчатым. Сначала предлагалось выбрать лучшие школы по районам, а затем среди районных победителей жители города голосовали за лучшую школу в целом.