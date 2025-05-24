Мошенничество в Красноярском крае достигло угрожающих масштабов

С начала года аферисты выманили у местных жителей почти 1 миллиард рублей.
По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры региона, только за последнюю неделю мошенники похитили более 70 миллионов рублей у 203 граждан. С начала года жертвами интернет-преступников стали 3 614 человек, а общий ущерб превысил 907 миллионов рублей. В ответ на растущее число преступлений, связанные с мобильным мошенничеством, в суды было направлено 297 уголовных дел. Однако, несмотря на усилия правоохранительных органов, процент раскрываемости этих преступлений остается низким — всего 26,3%, что означает, что из 644 зарегистрированных случаев лишь небольшая часть была раскрыта. Эта ситуация вызывает серьезные опасения у жителей края, которые становятся все более уязвимыми перед лицом хитроумных схем мошенников.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Курагинском районе жертвой аферистов стала 54-летняя предпринимательница. кибермошенник убедил женщину открыть новую дебетовую карту, перевести туда 3 млн рублей, обналичить деньги с помощью банкомата в Минусинске, а вырученную сумму перечислить на якобы «безопасный счёт».