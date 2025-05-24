«В десантники пошел по зову души». Около 600 новобранцев принесли присягу в Витебске

24 мая, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Около 600 новобранцев, пополнивших ряды десантников, принесли присягу на верность Родине в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.
Военнослужащие срочной службы весеннего призыва прошли ритуал принятия военной присяги на площади Победы в областном центре. Они служат в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, и для нового пополнения этот день — один из значимых и запоминающихся. Уже стало доброй традицией, когда перед присягой один из молодых десантников делает предложение своей девушке. Максим Кваша встал на колено перед избранницей, подарил кольцо с букетом, и та приняла предложение руки и сердца.
О таком же моменте мечтает витебчанин и потомственный десантник Максим Романов, но уже после срочной службы. В десантники он пошел по зову души. Его отец, дядя, дедушка, крестный, будущий тесть — все они проходили срочную службу в прославленной 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. После дембеля молодой человек планирует пойти на контрактную службу и сразу же позвать замуж свою возлюбленную, которая ждет его из армии.
Говоря о планах стать военным, он отметил, что видит свое призвание только как защитника Родины. «Я чувствую, что это мое. Сложно словами объяснить, но мне кажется, что я рожден для того, чтобы быть военнослужащим. Не боюсь ни дисциплины, ни высоты, чтобы с парашютом прыгать, и готов отправиться по приказу туда, где буду нужнее», — обратил внимание Максим.
За торжественным для новобранцев моментом следили их родные, друзья, ожидая, когда можно будет поздравить своих сыновей и братьев, одевших форму защитного цвета. Всего около 1,5 тыс. человек вместе с приглашенными почетными гостями приняли участие в этом празднике.
Слова напутствия сказал командир 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Владимир Сафонов. «Ритуал принятия присяги отражает исторические и национальные традиции белорусского народа. В этот торжественный день перед лицом своих товарищей, родителей, ветеранов Вооруженных Сил молодые десантники клянутся в верности Республике Беларусь. Товарищи солдаты, принимая присягу, вы берете на себя ответственность перед народом и Отечеством — достойно и мужественно исполнять свой воинский долг, защищать независимость, территориальную целостность нашей любимой Родины. Будьте всегда и везде верны священной клятве», — подчеркнул он.
После торжественной части военнослужащим, принявшим присягу, предоставили дневное увольнение. -0-Фото Олега Климовича, газета «Витьбичи» — БЕЛТА.