«В десантники пошел по зову души». Около 600 новобранцев принесли присягу в Витебске

Говоря о планах стать военным, он отметил, что видит свое призвание только как защитника Родины. «Я чувствую, что это мое. Сложно словами объяснить, но мне кажется, что я рожден для того, чтобы быть военнослужащим. Не боюсь ни дисциплины, ни высоты, чтобы с парашютом прыгать, и готов отправиться по приказу туда, где буду нужнее», — обратил внимание Максим.