Биотехнологии и современные иностранные языки. Какие новые специальности ждут абитуриентов в вузах Витебской области

В этом году у абитуриентов, которые нацелены на поступление в учреждения высшего образования, есть немало льгот. Целевые договоры, победы в университетских и предметных олимпиадах разного уровня — все это позволит юношам и девушкам заполучить желанный плюсик в карму и не проходить некоторые вступительные испытания, а значит, и избежать лишнего стресса. Новые специальности и специализации, изменения во вступительных экзаменах — к чему в этом году готовиться школьникам Витебской области, корреспонденту БЕЛТА рассказали в приемных комиссиях государственных вузов Витебщины.
Востребовано заказчиками кадров.
В Витебском государственном университете имени П. М. Машерова возобновляется набор по специальности «биология» с двумя новыми профилизациями — биотехнология и биоразнообразие. «Обе профилизации появились благодаря запросу от организаций. Биотехнологи нужны на предприятиях биотехнологического, пищевого, фармацевтического профилей, в научно-исследовательских лабораториях», — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ВГУ Ольга Любченко.
Молодые специалисты с профилизацией «биоразнообразие» будут востребованы в организациях, занимающихся природоохранной деятельностью. Это заповедники, заказники, биологические и селекционные станции. Кроме того, выпускники ВГУ смогут работать и учителями биологии в школах.
«У нас много педагогических специальностей, но по биологии мы, реагируя на запрос рынка труда, делаем ставку на подготовку специалистов для промышленных и природоохранных предприятий. Производители ветеринарных и медпрепаратов подтвердили заинтересованность в наших выпускниках, и у ВГУ уже есть договоренности о сотрудничестве с предприятиями региона, которым нужны квалифицированные кадры такого узкого направления», — отметила Ольга Любченко.
Она добавила, что опыт предыдущих вступительных кампаний в вузе позволяет говорить, что специальности на стыке наук, когда можно реализовать себя не только в педагогике, но и в других сферах, являются особенно привлекательными для абитуриентов. Всего в ВГУ в этом году запланировано принять на дневную форму обучения 600 человек на бюджет.
В Витебском государственном технологическом университете по востребованным в экономике региона специальностям внесли изменения во вступительные испытания и облегчили их. «Абитуриенты, которые выбирают специальность “технология проектирования одежды и обуви”, теперь будут сдавать математику, русский язык, а также в качестве третьего этапа — творческий экзамен вместо физики, как было в предыдущие годы. Это обусловлено популярностью профессии среди девушек. Если несколько лет назад приходило немало парней, то теперь юные леди заполняют эту нишу и для многих из них физика является более сложным предметом. Сейчас же поступающим нужно будет создать графический рисунок. После окончания вуза выпускники получат дипломы инженеров и смогут работать на предприятиях легкой промышленности — заводах по производству обуви, текстильных изделий, причем не только в Витебской области, но и по всей стране», — поделилась ответственный секретарь приемной комиссии ВГТУ Екатерина Гончарова.
Вуз возобновляет и набор на специальность «инженерная экономика», которая также стала востребованной на рынке труда.
Кстати, один из ведущих вузов технологической направленности будет принимать в этом году выпускников инженерных классов. У ребят есть льготы: если в аттестате по профильным предметам (физика, математика) у них 8 баллов, а по остальным — не ниже 7, то они проходят собеседование. Оно включает эссе и ответы на вопросы по темам, которые школьники два года изучали на факультативе «В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию».
В этом году в ВГТУ планируют принять 390 человек на бюджет.
И для гуманитариев, и для технарей.
Новая специальность открывается в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой — «современные иностранные языки». На гуманитарном факультете впервые будут преподавать китайский язык. На эту специальность планируют принять 20 бюджетников и 5 платников. После небольшого перерыва возобновляется прием абитуриентов по специальности «производство изделий на основе трехмерных технологий» (механико-технологический факультет).
Кроме новинок, абитуриентам будет что выбрать из 27 специальностей, которым обучают в вузе. Это иностранные языки, история, архитектура, строительство, переработка нефти и газа, геодезия, компьютерная инженерия, логистика, правоведение и многие другие. Ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Павел Солдатенко рассказал, что в этом году выделено 632 места на бюджет.
Когда можно слегка отдохнуть на лаврах.
Вступительная кампания — это время, когда молодежь получает «дивиденды» от своих вложений в знания во время учебы в школе. Например, победителей университетских олимпиад проходят по отдельным «коридорам» — их зачисляют в более ранние сроки и без вступительных экзаменов (кроме некоторых специальностей — творческим, юридическим, физкультуре). В каждом вузе определены квоты на зачисление абитуриентов такой категорий. Уже в начале июля они знают, зачислили их или нет, и если да, то ребята могут остаток лета спокойно отдыхать перед грядущим учебным годом.
Успешные выпускники лицея ВГУ также на льготных условиях поступают в вуз почти на все специальности, кроме творческих, правоведения и физкультуры. Обязательные условия для этого — поступать в год окончания лицея, иметь не меньше 9 баллов по профильным предметам и по остальным — не ниже 8.
По собеседованию и при хороших отметках в региональные вузы смогут поступать также выпускники профильных классов (аграрных, педагогических, спортивно-педагогических, инженерных) из всех школ Витебщины.
Целевой договор + диплом = 100% трудоустройства.
После зачисления юных талантов, чьи выдающиеся результаты в учебе стали их главными козырями, в вузах рассматривают заявки целевиков. Ответственный секретарь приемной комиссии Витебского государственного медицинского университета Елена Гусакова подчеркнула, что целевой договор очень сильно помогает не только при поступлении, но и дает хороший стимул быть успешными в учебе.
«Особенность вступительной кампании этого года является то, что количество мест для получения образования на условиях целевой подготовки в ВГМУ составляет 80% от контрольных цифр приема. Какие преимущества дает целевой договор? Это более простая процедура поступления в вуз, предоставление всех специальных гарантий в течение учебы, включая материальное стимулирование, а также 100-процентное трудоустройство после окончания вуза. В нашем университете целевики сдают один устный экзамен — по биологии, если ребята претендуют на лечебный, стоматологический или педиатрический факультеты, и по химии — на фармацевтический. Вопросы заранее размещены на сайте нашего университета, Министерства образования, их 100. Из них на экзамене в билете будет всего на 2. При этом следует помнить, что средний балл аттестата должен быть не ниже 7», — рассказала она, добавив, что в этом году из 740 мест в ВГМУ для целевиков выделены 532.
Абитуриенты все чаще стали понимать, что им дает такой договор. В ВГТУ, как отметила Екатерина Гончарова, количество целевиков растет в геометрической прогрессии. В этом году уже поступило более 50 запросов от выпускников школ. Ребята отдают предпочтение специальностям «технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», «автоматизация технологических процессов и производств», «технология производства одежды и обуви». Кроме того, что поступать с целевым проще, так еще и для будущих специалистов предприятия, заключившие договоры на подготовку кадров, доплачивают внушительную стипендию — доходит до 10 базовых величин. Кстати, целевые договоры с промышленными предприятиями в районах все чаще заключают школьники из Витебска. Их не смущает, что придется поменять место жительства, когда они придут на первое место работы. Как показывает практика, отметила ответственный секретарь приемной комиссии ВГТУ, целевики быстрее вливаются в коллектив, где проходили практику и уже с многими знакомы.
Учиться без перерыва выгодней.
Что касается выпускников колледжей, желающих получить высшее образование, параллельно работая, то и у них в этом году появились приятные бонусы. По некоторым специальностям до 3 лет сократили сроки обучения для молодых специалистов, которые будут повышать уровень подготовки по той же профессии, что они получили в ссузе. Это система так называемого непрерывного образования.
В подчинении ВГУ находятся два колледжа — в Полоцке и Орше. Если вышедшие оттуда молодые специалисты желают работать и одновременно получить высшее образование, то по специальностям «начальное образование», «дошкольное образование», «правоведение», «образование в области физической культуры» им придется грызть гранит науки всего 3 года.
В Витебской государственной академии ветеринарной медицины также есть свой колледж, расположенный в Витебском районе. Его выпускники могут подавать документы на заочное обучение в декабре. По специальности «ветеринарная медицина» ребята с дипломами ветфельдшеров теперь смогут обучаться четыре года вместо шести — из-за специфики профессии во ВГАВМ сократили срок обучения только на пару лет.
В этом году в ВГТУ возобновили набор заочников и тоже на сокращенный срок обучения по специальностям «бухгалтерский учет, анализ, аудит», «технология проектирования текстильных изделий».
В ПГУ «сокращенку» можно выбрать из девяти специальностей. Это экономические, технические дисциплины, а также правоведение.
Алеся ПУШНЯКОВА,
фото ВГУ,
БЕЛТА. -0-