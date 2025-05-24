Биотехнологии и современные иностранные языки. Какие новые специальности ждут абитуриентов в вузах Витебской области

«Особенность вступительной кампании этого года является то, что количество мест для получения образования на условиях целевой подготовки в ВГМУ составляет 80% от контрольных цифр приема. Какие преимущества дает целевой договор? Это более простая процедура поступления в вуз, предоставление всех специальных гарантий в течение учебы, включая материальное стимулирование, а также 100-процентное трудоустройство после окончания вуза. В нашем университете целевики сдают один устный экзамен — по биологии, если ребята претендуют на лечебный, стоматологический или педиатрический факультеты, и по химии — на фармацевтический. Вопросы заранее размещены на сайте нашего университета, Министерства образования, их 100. Из них на экзамене в билете будет всего на 2. При этом следует помнить, что средний балл аттестата должен быть не ниже 7», — рассказала она, добавив, что в этом году из 740 мест в ВГМУ для целевиков выделены 532.