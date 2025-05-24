Детали кабин трактора BELARUS станут производить в Лепеле

В рамках проекта на заводе установят лазерный станок для резки труб, радиально-сверлильный и отрезной дисковый станки, а также трубогибочный и станок для очистки труб. Инвестиции проекта равны Br3,36 млн. Финансирование будет вестись за счет кредитных и собственных средств предприятия. На заводе планируют создать новые рабочие места для резчиков, операторов лазерных станков, слесарей, чистильщиков металла и гибщиков труб. Для подготовки специалистов будет организовано обучение.