Детали кабин трактора BELARUS станут производить в Лепеле

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лепельский ремонтно-механический завод приступил к реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства деталей кабин трактора BELARUS с внедрением инновационных технологических процессов», рассчитанного на 2025−2031 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «МТЗ-Холдинга».
«Главная идея — внедрение передовых технологий, таких как лазерная резка труб и гибка труб на трубогибе с числовым программным управлением. Благодаря этому наш завод сможет отказаться от устаревших отрезных, фрезерных и сверлильных операций. Сейчас детали кабин производят на Минском тракторном заводе, однако принято решение о переносе производства на площадку в Лепеле», — отметил директор Лепельского ремонтно-механического завода Вадим Зязюля.
В рамках проекта на заводе установят лазерный станок для резки труб, радиально-сверлильный и отрезной дисковый станки, а также трубогибочный и станок для очистки труб. Инвестиции проекта равны Br3,36 млн. Финансирование будет вестись за счет кредитных и собственных средств предприятия. На заводе планируют создать новые рабочие места для резчиков, операторов лазерных станков, слесарей, чистильщиков металла и гибщиков труб. Для подготовки специалистов будет организовано обучение.
По словам Вадима Зязюли, проект признан стратегически важным для социально-экономического развития Лепельского района и направлен на достижение технологического прорыва предприятия, как и на производство качественной продукции для Минского тракторного завода. -0-