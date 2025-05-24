В школах Крыма прозвучал последний звонок

В целях безопасности в большинстве школ торжественные мероприятия состоялись внутри зданий школ — в актовых и спортивных залах.
На свежем воздухе проводили торжества учреждения, имеющие внутренний двор.
Глава республики Сергей Аксенов поздравил школьников, отметив, что сегодняшний праздник — это старт в будущее.
«Перед вами открыто множество дорог, у вас есть все возможности, чтобы воплотить в жизнь свои мечты, реализовать свой потенциал. Главное — быть целеустремленным, упорным и настойчивым, не пасовать перед трудностями», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов призвал выпускников хранить в сердце память о школьных годах и благодарность своим учителям, любовь к родным и близким и к Родине, ценить дружбу и товарищество и быть достойным памяти великих предков.
«В этом году в Керчи со школой прощаются 484 выпускника. В добрый путь, выпускники! Пусть все у вас сложится удачно. Цените каждый момент, не бойтесь трудностей и обязательно ищите свое призвание», — напутствовал выпускников глава администрации города Олег Каторгин.
Глава администрации Ялты Янина Павленко в этот день посетила школу, директором которой был ее отец.
«Заглянула в любимую гимназию, которая сегодня носит гордое имя Антона Павловича Чехова. Всегда буду помнить ее просторные коридоры, широкие лестницы, классы, мудрых учителей, ставших родными одноклассников, друзей, товарищей. А еще в этих стенах всегда будет жить светлая память о моем папочке — Петре Григорьевиче Павленко, который долгое время ее возглавлял, вложил в ее развитие душу и сердце», — написала она в своем ТГ-канале и поздравила выпускников с праздником, пожелав успешной сдачи экзаменов.