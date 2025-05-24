В школах Крыма прозвучал последний звонок

«Заглянула в любимую гимназию, которая сегодня носит гордое имя Антона Павловича Чехова. Всегда буду помнить ее просторные коридоры, широкие лестницы, классы, мудрых учителей, ставших родными одноклассников, друзей, товарищей. А еще в этих стенах всегда будет жить светлая память о моем папочке — Петре Григорьевиче Павленко, который долгое время ее возглавлял, вложил в ее развитие душу и сердце», — написала она в своем ТГ-канале и поздравила выпускников с праздником, пожелав успешной сдачи экзаменов.