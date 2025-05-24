Почти за 15 млн рублей продают 100-рублевую купюру в Новосибирске

На прикрепленном фото изображена купюра номиналом 100 рублей, которая посвящена Чемпионату мира по футболу в 2018 году. На лицевой стороне изображен вратарь Лев Яшин, который прыгает за мячом. Также на этой стороне купюры изображен мальчик в футболке с номером 1, который наблюдает за вратарем.