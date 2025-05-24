Почти за 15 млн рублей продают 100-рублевую купюру в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу 100-рублевую купюру. Продавец оценил её почти в 15 млн рублей. Объявление было опубликовано на сайте «Авито».
«Коплю на мечту», — так написала продавец в описании к купюре.
На прикрепленном фото изображена купюра номиналом 100 рублей, которая посвящена Чемпионату мира по футболу в 2018 году. На лицевой стороне изображен вратарь Лев Яшин, который прыгает за мячом. Также на этой стороне купюры изображен мальчик в футболке с номером 1, который наблюдает за вратарем.
На обратной стороне купюры изображен мяч, а на нижней части реверса указаны названия городов, в которых проходил Чемпионат мира.
Отмечается, что на специализированных сайтах такие банкноты стоят в среднем от 700 до 1600 рублей. Сибирячка же просит за купюру 14,9 млн рублей.