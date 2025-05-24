МВД напоминает о необходимости включать ближний свет фар днем с 25 мая по 5 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное комплексное мероприятие МВД «Внимание — дети!» пройдет в Беларуси с 25 мая по 5 июня. Оно связано с окончанием учебного года и началом летних каникул, сообщили в МВД.
Профилактическая акция привлекает внимание к проблеме безопасности детей на дороге, повышает уровень ответственности родителей и водителей.
«В дни проведения мероприятия движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, — подчеркнули в МВД. — Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков. Особое внимание будет сосредоточено на проведении разъяснительной работы со взрослыми».
В среднем 60% несовершеннолетних получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях с мая по сентябрь, большая их часть — летом, когда дети остаются без присмотра взрослых. Правоохранители также подчеркнули, что в связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства.
«Берегите детей, будьте примером правильного и безопасного поведения на дороге и в транспорте», — заключили в МВД. -0-