МВД напоминает о необходимости включать ближний свет фар днем с 25 мая по 5 июня

В среднем 60% несовершеннолетних получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях с мая по сентябрь, большая их часть — летом, когда дети остаются без присмотра взрослых. Правоохранители также подчеркнули, что в связи с массовой перевозкой детей к местам отдыха крайне важно обеспечить безопасность маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства.