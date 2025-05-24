На Башкирию надвигаются ночные заморозки и туман

Прохладная погода сохранится в республике и в начале следующей рабочей недели. По данным Башгидрометцентра, в ночь на понедельник, 26 мая, в регионе также прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, похолодает до 0, −5. Днем же потеплеет до +18, +23.