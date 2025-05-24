На Башкирию надвигаются ночные заморозки и туман

В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5 градусов Цельсия. Об этом сообщают в региональном управления МЧС России со ссылкой на Башгидрометцентр.
По данным метеорологов, заморозки придут в Башкирию в ночь на воскресенье, 25 мая, а днем воздух прогреется до +20. Из-за такого перепада температур ночью и утром на дорогах возможен туман.
Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Прохладная погода сохранится в республике и в начале следующей рабочей недели. По данным Башгидрометцентра, в ночь на понедельник, 26 мая, в регионе также прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, похолодает до 0, −5. Днем же потеплеет до +18, +23.
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