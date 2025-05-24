Косули выходят на дороги

— Сейчас идет период весенней миграции в естественной среде обитания косуль. Выходы животных связаны с большим количеством гнуса в лесах. Примерно до конца июня-середины июля будут частые выходы животных из леса. Жители Искитимского района проинформированы нашим государственным инспектором по охране животного мира.