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Косули выходят на дороги

Водитель встретил животное возле завода под Новосибирском. Появление косуль на трассе вызвано нашествием комаров.

Источник: НДН.ИНФО

24 мая в телеграм-канале «Подслушано в Искитиме» опубликовали видео с гуляющей по трассе косулей.

Причину появление диких животных объяснили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Выходу животных из леса послужило нашествие комаров.

Региональная служба миниприроды сообщает:

— Сейчас идет период весенней миграции в естественной среде обитания косуль. Выходы животных связаны с большим количеством гнуса в лесах. Примерно до конца июня-середины июля будут частые выходы животных из леса. Жители Искитимского района проинформированы нашим государственным инспектором по охране животного мира.